Accident tragique : deux enfants décèdent sur l'autoroute

Que faire si votre véhicule se retrouve immobilisé sur l’autoroute, côté terre-plein ? Premier réflexe à avoir : allumer ses feux de détresse. En revanche, ne surtout pas traverser les voies pour tenter de rejoindre la bande d’arrêt d’urgence. Il faut enfiler son gilet jaune et se mettre à l’abri le plus vite possible sur le terreplein central. Enfin, il ne faut pas placer son triangle de signalisation derrière son véhicule. Cela vous met en danger.