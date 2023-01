Ado tué dans une rixe à Thiais : une marche blanche organisée samedi en hommage à Tidiane

L'heure de l'hommage. Samedi 21 janvier, dès 15 heures, les proches de Tidiane, 16 ans, organisent une marche blanche dans les rues de Thiais (Val-de-Marne). Quelques jours plus tôt, lundi 16 janvier, l'adolescent a été tué devant le lycée Guillaume Apollinaire, où il était scolarisé, durant une rixe entre bandes rivales.

"Notre petit frère, fils, ami, Tidiane (...) était un bon et jeune garçon sans histoire, bien éduqué, bon élève qui se rendait comme chaque jour à l'école", témoignait dans une publication sur Facebook, l'une des proches de la famille, lors de l'annonce de cette marche blanche. "Des barbares ont décidé de lui ôter la vie à cause d'une guerre sans fondement entre les villes de Thiais et Choisy-le-Roi", critiquait-elle.

Tué après avoir reçu un coup de couteau près du cœur, le jeune Tidiane était inconnu de la justice, selon le procureur de Créteil. Selon de premiers témoignages, la victime tentait - au moment des faits - de séparer les deux bandes. "Tous les jeunes sont des victimes potentielles juste parce qu'ils viennent de telle ou telle ville. Ne vous dites pas que cela n'arrive qu'aux autres", prévenaient dans le même message les proches de Tidiane.

Selon le père de Tidiane, l'adolescent "n'a jamais fait partie de quoi que ce soit, d'aucune bande", avait-il témoigné le 19 janvier dernier au micro du 20H de TF1. "C’était un ange. J’ai perdu mon ange. C’est difficile de parler de lui. Un garçon simple, sincère, travailleur, honnête ", avait-il poursuivi.