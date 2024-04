VIDÉO - Adolescent tué à Châteauroux : le suspect était déjà connu de la police

À Châteauroux, deux jours après le meurtre à l'arme blanche de Matisse, un jeune de 15 ans et sa mère ont été présentés ce lundi après-midi à un juge. Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation aurait eu lieu entre les deux adolescents avant le drame.

Des bouquets de fleurs, des bougies et quelques mots pour rendre hommage à Matisse. Toute la journée, des habitants de Châteauroux sont venus se recueillir là où le jeune homme de quinze ans a été pris en charge samedi soir par les secours avant de perdre la vie. Certains laissent éclater leur chagrin. "On pense tous à Matisse. On est des parents, donc on est un peu en colère aussi que nos enfants subissent de la violence gratuite", affirme une mère de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On est sous le choc, c'est clair. Comment on peut imaginer ce genre de drame", ajoute un retraité.

Personne ne sait ce qu'il s'est passé. J'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête Le père de Matisse

Les faits se sont déroulés vers 17h30, samedi 27 avril, dans le quartier de Saint-Denis. De source policière, lors d'une première bagarre, Matisse aurait insulté et frappé le deuxième adolescent. Ce dernier serait alors rentré chez lui se munir d'un couteau, avant de revenir l'utiliser à plusieurs reprises contre Matisse. Un habitant assure avoir assisté à la scène et raconte à TF1 être immédiatement allé à son secours. "Je le découvre la tête appuyée sur un poteau. Il m'a dit qu'il ne sentait plus ses jambes. Il m'a dit qu'il ne voyait plus rien. Je lui tourne la tête pour voir son visage, voir s'il respirait. Il avait les yeux ouverts. Il bougeait les yeux de droite à gauche, mais lentement, vraiment lentement", témoigne-t-il.

Très rapidement, l'auteur des coups de couteau et sa mère, soupçonnés d'avoir frappé Matisse, sont interpellés. Le suspect, de nationalité afghane, également âgé de quinze ans, était connu des services de police, notamment pour vol aggravé avec violence. Interrogé ce lundi après-midi, le père de Matisse redoute une instrumentalisation de la mort de son fils et appelle au calme. "Personne ne sait ce qu'il s'est passé. J'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête. On va faire les choses en mémoire de notre fils qui était un vrai gentil. Donc, on va rester dans la gentillesse et puis ne pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit", dit-il.

Le suspect et sa mère, toujours présumés innocents, ont été présentés, ce 29 avril, à un juge d'instruction. Le premier a été mis en examen pour "meurtre" et placé en détention provisoire. Sa mère, également mise en examen, a été placée sous contrôle judiciaire.