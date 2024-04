VIDÉO - Adolescent tué à Romans-sur-Isère : ce que l'on sait de ce drame

Mardi soir, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, un adolescent de 15 ans est mort après avoir été poignardé, alors qu'il tentait de s'interposer lors d'une altercation entre jeunes. Son meurtrier présumé aurait été identifié grâce à des témoins et à des images de vidéo surveillance, et est activement recherché. Le 20H de TF1 fait le point sur ce drame.

Les faits se sont déroulés mardi 9 avril, dans le quartier sensible de la Monnaie, dans la commune de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. À 22h15 la veille, un adolescent de 15 ans est poignardé en pleine rue. Transporté en urgence à l’hôpital, il décède une heure plus tard. Le 20H de TF1 résume ce que l’on sait de cette tragédie.

Où en est l’enquête ?

L’adolescent tué n’était pas connu de la police, ni de la justice. Selon le procureur, il se serait interposé pendant une altercation entre jeunes. "Cette altercation intervenait en réponse à un différend antérieur dont les circonstances restent à préciser, à proximité d’un établissement scolaire de Romans-sur-Isère", a indiqué le procureur de Valence, Laurent de Caigny.

Des témoins et la vidéosurveillance ont permis aux enquêteurs de "cibler des suspects et notamment l'auteur probable du coup mortel" qui sont "très activement recherchés", a détaillé Laurent de Caigny dans un communiqué. "Un individu en lien avec les suspects" a été interpellé mercredi en fin de matinée, a-t-il ajouté. Il est soupçonné de les avoir conduits dans le quartier de la Monnaie, où s'est déroulé le drame.

Une autopsie aura lieu jeudi pour tenter d'éclaircir le déroulement des faits. Une enquête pour "homicide volontaire" a également été ouverte et confiée à la direction de la criminalité organisée de la police judiciaire de la Drôme.

Sur place, les habitants découragés

Un seul habitant à accepter de témoigner au micro de TF1, de façon anonyme, et en dehors du quartier. "Ce qui m’inquiète le plus, c’est que j’ai l’impression que le dialogue est quasiment rompu. C’est une petite querelle qui a dégénéré, malheureusement. C’est inacceptable. Puis la personne décédée, c’est une personne qui est rangée, qui avait un très bon comportement. Il était en apprentissage, il essayait de s’insérer", rapporte-t-il dans le reportage visible en tête de cet article.

Denis Iglesias, qui a été policier de nuit pendant quinze ans à Romans-sur-Isère, partage la même impuissance que les autorités locales et que de nombreux habitants. Le quartier de la Monnaie, il le connaît très bien. "Ces jeunes refusent l’autorité, tout simplement. Dès qu’un véhicule sérigraphié 'police' approche, mes collègues se font systématiquement caillasser. Donc on est véritablement face à un fléau. Et nous, on est totalement démunis", déplore le fonctionnaire.

Une ville déjà marquée par la mort de Thomas

D’autant plus que la tragédie se répète dans la ville : Romans-sur-Isère a déjà été lourdement marquée par le décès de Thomas en novembre dernier, un lycéen de 16 ans blessé mortellement à la fin d’un bal de village à Crépol. Ses agresseurs venaient du même quartier de la Monnaie. L'enquête n'a pas permis d'identifier l'auteur du coup de couteau qui a tué le lycéen, mais plusieurs personnes avaient été mises en examen pour "homicide volontaire en bande organisée".

Depuis, la maire ne cesse d’alerter les autorités. "On constate une montée en puissance de la violence sur des jeunes qui sont de plus en plus jeunes. Puis un niveau aussi très élevé d'agressivité et d'utilisation des armes. L'arme blanche devient vraiment, si on ne fait rien, une banalité", signale Marie-Hélène Thoraval, la maire de la commune, désemparée.