Adolescent poignardé dans le Val-de-Marne : ce que l'on sait de la rixe mortelle devant le lycée de Thiais

L’attaque aurait été préparée. "Le groupe des agresseurs était en situation de guet. Sur place, plusieurs objets susceptibles de constituer des armes ont été découverts, à savoir deux gazeuses, un club de golf cassé et un morceau de bois", a précisé le procureur de la République de Créteil, Stéphane Hourdin. Un couteau a également été retrouvé à quelques centaines de mètres du lieu de l’agression. Selon les premiers témoignages, les agresseurs, entre cinq et dix et auraient poursuivi les deux victimes "sur quelques dizaines de mètres".

Une enquête en flagrance a été ouverte notamment pour "homicide volontaire commis en bande organisée" et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Le scénario d'une rixe entre bandes de jeunes de quartiers rivaux de Thiais et Choisy-le-Roi, deux villes limitrophes, est privilégié par les enquêteurs. Un premier suspect, originaire de Choisy-le-Roi, a d'ailleurs été interpellé vers 10h à son domicile.

Il est connu de la justice "pour une série de faits de violences aggravées" qui lui valent une mise en examen dans une affaire distincte datant de 2021, a indiqué Stéphane Hardouin. Cet adolescent de 16 ans était placé sous contrôle judiciaire "avec interdiction de se rendre à Orly et à Thiais, sauf pour les besoins de sa scolarisation", a précisé le procureur. Il avait aussi déposé plainte pour des violences subies en décembre 2022 lors d'une rixe près du lycée où a eu lieu l'agression. Deux autres suspects, âgés de 15 et 16 ans, ont été arrêtés, a indiqué le parquet de Créteil dans la soirée.