Adolescent tué : trois jours de deuil à Arles

Dans le quartier Griffeuille, à deux pas du centre-ville d'Arles, il y a toujours de l’émotion et de l'incompréhension après la fusillade qui a coûté la vie à Marouane, un adolescent de quinze ans sans histoire. "On m'a appelée... Je suis arrivée et j'ai vu toute ma famille en train de se tirer les cheveux, sa mère qui est tombée", explique la cousine de la victime.