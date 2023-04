VIDÉO - Adolescents à scooter blessés lors d'une interpellation à Paris : "Ils les ont percutés volontairement !"

Une vidéo a été tournée par un témoin, quelques secondes après l'accident. On y voit le scooter et deux adolescents à terre, entourés de trois policiers, dans une rue du XXᵉ arrondissement de Paris. Le troisième passager, qui est visiblement blessé à la jambe, a du mal à se déplacer. On entend l'auteur de la vidéo crier : "Ils les ont percutés volontairement !". Méline était dans sa voiture au moment de l'accident, c'est elle qui a filmé la scène, et qui témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article.