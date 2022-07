Ados perdus dans une grotte : dix heures d'angoisse

C'est dans une grotte située sur une propriété privée que les deux adolescents se sont aventurés vendredi après-midi. Quelques heures plus tard, leurs parents s'inquiètent, car les deux frères ne sont toujours pas rentrés. Il a fallu cinq heures d'intervention pour secourir les deux adolescents. Le maire de la commune était sur place pour guider les pompiers. Ils ont été retrouvés au fond de la grotte à plus de trois kilomètres à une heure du matin. Le plus jeune, âgé de douze ans, était en état d'hypothermie.