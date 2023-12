VIDÉO - Aéroport de Roissy : des chauffeurs de taxis clandestins espionnaient la police

La perspective des Jeux olympiques attise les convoitises des taxis clandestins qui escroquent sans vergogne les touristes aux abords des aéroports parisiens. Pour profiter de ce petit trafic, à Roissy, des chauffeurs payaient à prix d'or des guetteurs pour surveiller les policiers chargés de les contrôler. Trois hommes ont été interpellés.

En ce week-end de Noël, l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, en région parisienne, attirent des centaines de milliers de voyageurs et avec eux, autant de cibles pour les taxis clandestins. Les bagages à peine récupérés dans le hall des arrivées, il ne faut pas beaucoup de temps pour être accosté par des chauffeurs, qui se disent être des taxis. Leur prix, pour rejoindre la capitale depuis l'aéroport, est de 100 euros. C'est quasiment deux fois plus cher que les taxis légaux. De plus, ils n'ont évidemment pas de licence et ne sont pas assurés pour transporter des passagers.

Une information en temps réel

Lutter contre ces imposteurs, c'est la mission d'une unité spécialisée. Habillés en civil, ces agents de police traquent les faux taxis dans les halls des aéroports parisiens. Ils les suivent aussi jusqu'aux parkings. Là, un homme est surpris en flagrant délit, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il s'apprêtait à transporter des clients. Arrêté, il encourt un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Mais le business est tellement juteux que les taxis clandestins sont prêts à tout pour échapper aux contrôles. Un réseau vient ainsi d'être démantelé. Des guetteurs espionnaient les policiers et informaient en temps réel les taxis clandestins de leur déplacement, via des messageries cryptées. Ces derniers devaient s'abonner et payer jusqu'à 140 euros par semaine pour ces informations.

TF1

Les taxis professionnels rencontrés ce vendredi matin par le JT de TF1 ont du mal à y croire. "C'est lamentable, ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fraudent comme cela. L'administration doit sévir très sévèrement contre ces gens-là", s'insurge l'un d'eux.

Trois membres de ce réseau clandestin ont été arrêtés. Selon les enquêteurs, ils pourraient avoir gagné jusqu'à 300 000 euros en un an et demi.