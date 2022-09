REPORTAGE - Sur les pistes, dans les avions... Ces "gendarmes du ciel" qui surveillent les aéroports

Les gendarmes interviennent aussi dans les couloirs et halls de l'aéroport, avec parfois des collègues au flair redoutable. Ainsi, à Roissy-Charles-de-Gaulle, six chiens ont été formés pour reconnaître une odeur précise. "On fait de la recherche d'explosifs sur personnes en mouvement. Ça a été mis en place depuis 2016 suite aux attentats de Paris", indique l'adjudant-chef David, du Groupe national d'investigation cynophile (GNIC). Vous verrez bientôt de tels dispositifs dans tous les aéroports français. À deux ans des Jeux olympiques de Paris, la gendarmerie des transports aériens va généraliser et développer ce moyen de détection efficace.