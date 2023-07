Affaire Alain Delon : perquisition en cours au domicile d’Hiromi Rollin à Suresnes

Le 5 juillet 2023, le parquet de Montargis a reçu deux plaintes de la famille Delon à l'encontre de Hiromi Rollin qualifiée de "femme de compagnie" de la star, avec lequel elle vivait au domicile familial situé à Douchy (Loiret). Une première plainte, datée du 4 juillet 2023, a été remise au parquet par l'avocat des enfants d'Alain Delon, à savoir Anthony Delon, Anouchka Delon et Alain-Fabien Delon, des chefs "d'harcèlement moral, détournement des correspondances et maltraitance animale" à l'encontre d'Hiromi Rollin. Il est dénoncé dans la plainte l'attitude dénigrante et agressive de Hiromi Rollin à l'encontre d'Alain Delon et de ses enfants, ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci et les coups portés au chien de l'acteur. Par déclaration signée et jointe à la plainte, il a été indiqué que l'acteur s'associait à celle-ci.

Une seconde plainte a été déposée par Anthony Delon au commissariat de Paris-Centre, datée du 3 juillet 2023. Elle vise Hiromi Rollin pour des faits qualifiés d'"harcèlement moral, violence sur personne vulnérable, abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal".