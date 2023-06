Affaire Griveaux : six mois de prison requis contre Piotr Pavlenski, six mois avec sursis pour sa compagne

Arrivés avec une heure de retard main dans la main à leur procès pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord d'images à caractère sexuel", Alexandra de Taddeo, 32 ans, robe de soirée bleue, sandales brillantes et boucles d’oreilles clinquantes, et l’artiste russe Piotr Pavlenski, 39 ans, tout de noir vêtu, ne sont pas passés inaperçus. Les deux se voient reprochés d’avoir diffusé sur le site "Pornopolitique" en février 2020 des vidéos de l’ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux se masturbant. Celles-ci avaient été envoyées par le député à Alexandra de Taddeo en privé via les applications Messenger et Instagram au cours d’une relation en 2018. Elles ont été vues ensuite des milliers de fois et ont poussé le politique, alors candidat à la mairie de Paris, à annoncer son retrait.

"L'art contemporain détruit les zones de confort", a déclaré Piotr Pavlenski peu avant de franchir la porte de la salle d'audience, ajoutant que la "liberté artistique" devait être "la plus grande valeur". Et de poursuivre peu après face au tribunal. "Aujourd'hui aura lieu le jugement de mon huitième événement d'art sujet-objet, l'événement Pornopolitique, je serai jugé pour mélanger le style élevé et bas… L’interdiction de mélanger des styles est une interdiction du 18e siècle. Les conservateurs sont sournois. Aujourd’hui, nous allons tous assister à l’agonie des morts-vivants". Interrompu par la présidente, l’artiste est applaudi et l'audience suspendue. Rappelé à la barre après la suspension, le prévenu a refusé de s’y présenter en signe de protestation : "Vous ne voulez pas m’écouter, maintenant, c’est la règle du silence".