Affaire Chevaline : 10 ans de mystère

La voiture était criblée de balles, embourbée au bout d'un chemin forestier. Le moteur était encore en marche. À l'intérieur se trouvent trois victimes, une famille de touristes britanniques les Al-Hilli : le père Saad, 50 ans, ingénieur, son épouse et sa belle-mère. À terre, un cycliste français qui a aussi perdu la vie. Nous sommes le 5 septembre 2012, près du petit village de Chevaline en Haute-Savoie. Dix ans plus tard, cette scène de crime demeure l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises y compris pour les familles de victimes.