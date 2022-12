Affaire Delphine Jubillar : Cagnac-les-Mines, un village qui vit au rythme de l'enquête depuis deux ans

Un énième rebondissement pour ce petit village du Tarn, qui vit au rythme de l'affaire depuis deux ans. Les habitants ne cachent plus leur lassitude. "Y'en a marre de cette histoire, que ça se passe très vite et qu'on n'en parle plus", s'agace une automobiliste. "J'aimerais bien que l'histoire se termine, ça fait longtemps", explique une passante.

Une centaine de gendarmes est mobilisée pour que rien ne trouble cette reconstitution. Elle doit se dérouler dans les mêmes conditions que la nuit de la disparition de Delphine Jubillar, il y a presque deux ans, jour pour jour.