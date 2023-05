Affaire des écoutes : peine confirmée pour Nicolas Sarkozy qui se pourvoit en cassation

La sanction inédite a été confirmée en appel. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné, mercredi 17 mai, à trois ans de prison dont un an ferme à purger sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. C’est la première fois qu’un ex-président est condamné pour de tels faits avec, en outre, une interdiction des droits civiques. Ce qui le rend inéligible pendant trois ans. Fustigeant une décision "stupéfiante", "inique et injuste", son avocate Jacqueline Laffont a immédiatement annoncé qu'elle allait "former un pourvoi en cassation, pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui". En attendant la décision, Nicolas Sarkozy ne sera donc pas obligé de porter son bracelet électronique.