VIDÉO - Affaires Fourniret : Monique Olivier bientôt jugée pour trois "cold cases" ?

Pour les magistrats du nouveau pôle Cold case, la suspecte a joué un rôle clé dans l’enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d’Estelle Mouzin, 9 ans, mais aussi de Marie-Angèle Domèce, 19 ans, et de Joanna Parrish, 21 ans. Ce probable procès à venir est vécu comme un soulagement pour les familles des victimes. "Nous pensons que ce sont des crimes à quatre mains. Que sans Monique Olivier, Michel Fourniret n'aurait pas pu les commettre", explique Me Didier Seban, leur avocat.

Déjà condamnée pour complicité dans cinq autres meurtres, elle purge actuellement une peine de prison à perpétuité.