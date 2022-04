Affaire Frédéric Fauvet : un suspect trahi par son ADN mais protégé par son acquittement

De son côté, la science progresse et les avocats de la famille vont s’en servir. “On se rend compte toujours avec étonnement que sur des dossiers très anciens où on a encore des scellés, on peut mener des expertises avec les techniques et la police scientifique d’aujourd’hui, et révéler des nouveaux indices”. L'enquête fait enfin un bond en avant. Un ADN est identifié sur le rouge à lèvres laissé sur une coupe de champagne. Coup de théâtre, il s’agit de celui de l'acquitté. Malgré ces nouveaux éléments, il n'existe aucune procédure pour pouvoir reprendre l'enquête.