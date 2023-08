VIDÉO - Affaire Hedi : le policier "ment depuis le début", martèle sur LCI l'avocat du jeune homme

"Hedi est une victime innocente d'un tir de flash-ball et de violences policières qui ne sont pas autorisées", dénonce-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Il est victime d'une bavure", alors que le membre de la BAC est soupçonné de lui avoir tiré dans la tête dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 juillet, au cœur de la cité phocéenne. "Les policiers ne peuvent pas faire n'importe quoi, quand ça leur plait", poursuit Me Preziosi. "Ils doivent faire preuve de maîtrise et de respect des lois."

En décidant de maintenir le fonctionnaire en détention provisoire, "la Cour d'appel est du même avis que les cinq magistrats qui s'étaient auparavant déjà prononcés en ce sens", rappelle l'avocat de la victime de 22 ans, amputé d'une partie du crâne après ces événements.

"Les magistrats rappellent" aussi que le policier "ment depuis le début, qu'il a avoué après un mois avoir été l'auteur du tir", continue Me Preziosi. "Et ses collègues policiers voudraient que les magistrats fassent preuve de clémence et le laissent en liberté ? Pour faire quoi ? Continuer à organiser une défense douteuse ?", se demande-t-il, en référence aux nombreux arrêts maladie de policiers en guise de protestation contre sa détention.