VIDÉO - Affaire Kendji Girac : le chanteur a voulu "simuler un suicide" pour que sa femme ne parte pas

Kendji Girac, blessé par balle lundi à Biscarrosse, voulait "simuler un suicide" pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter après une dispute, a déclaré ce jeudi le procureur de Mont-de-Marsan. Le chanteur assume son geste, mais le regrette. Voici ce que dit l'enquête sur cette nuit qui aurait pu lui être fatale.

Tout serait parti d'une dispute et de tensions entre Kendji Girac et sa compagne. Confronté aux enquêteurs et aux expertises, le chanteur est revenu sur sa version initiale : ce n'était pas un accident. "C'est volontairement qu'il a inséré le chargeur et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus", a révélé ce jeudi Olivier Jamson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan.

Faire peur à sa compagne

La journée de Kendji Girac de dimanche dernier débute à Arcachon avec sa compagne et leur fille. Ils se rendent au salon nautique. Là-bas, ils déjeunent avec un couple d'amis. Un repas très alcoolisé, selon sa compagne. Le chanteur aurait bu une douzaine de verres. Elle insiste donc pour qu'ils rentrent ensemble sur le camp où est installée leur caravane. Le couple y arrive vers 17h30. S'ensuit un dîner. Puis, à 21h15, Kendji Girac part au casino de Biscarrosse avec une quinzaine de personnes.

Aucun incident n'y est signalé. Ils quittent l'établissement vers 23h20 minutes plus tard, le chanteur arrive au camp, poursuit sa soirée avec des amis et prend de la cocaïne. Vers 3 h du matin, selon sa compagne, il rentre dans la caravane et réveille leur fille. Le couple se dispute alors. Sa compagne le menace de partir avant finalement d'aller se coucher avec leur enfant. C'est là qu'elle entend un coup de feu provenir du salon. À 5h24, le SAMU est prévenu.

Alors, que s'est-il passé à l'intérieur de la caravane ? Selon Kendji Girac, il s'est saisi de l'arme, l'a orientée vers sa poitrine, puis a tiré. Son but, d'après lui, était de faire peur à sa compagne. "Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Il dit : 'j'ai fait quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas dans mes habitudes'", précise le procureur.

L'enquête va se poursuivre pour confirmer les circonstances de la scène. Kendji Girac est aujourd'hui hors de danger. Malgré sa blessure par balle au thorax, aucun organe vital n'a été touché.