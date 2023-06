Affaire Leslie et Kévin : Guy Trompat jugé pour avoir voulu venger le meurtre de son fils

Il est notamment reproché à Guy Trompat "d'avoir proféré des menaces de mort" via les réseaux sociaux "à l'encontre des personnes mises en examen dans le dossier lié à la disparition de son fils et d'avoir offert une somme d'argent à quiconque les tuerait eux ou leurs proches", d'après le procureur de la République Julien Wattebled. Cette proposition "aurait été relayée dans différents établissements pénitentiaires et aurait été suivie de la diffusion des photographies des personnes visées", a expliqué le magistrat.