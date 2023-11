VIDÉO - Affaire du "Motorgate" : les victimes des moteurs défectueux montent au créneau

Les propriétaires concernés se sont regroupés au sein de l'Association des victimes du "Motorgate" Renault le 24 octobre, et se sont associés au collectif des victimes du PureTech Stellantis, un autre constructeur automobile. Les victimes ont alors rédigé une lettre commune destinée au président de la République, aux ministres de l'Économie et de la Transition écologique, ainsi qu'aux groupes Renault et Stellantis. Elle met en lumière le fait que malgré de nombreuses preuves internes, les constructeurs automobiles continuent de traiter ces cas de manière individuelle, laissant de nombreuses victimes sans réparation.

Adèle Tixador, qui utilise la Citroën C3 de sa belle-mère pour ses trajets quotidiens, a récemment été confrontée à ce problème. Au lieu de changer le moteur de son véhicule, le constructeur lui a fait une offre surprenante : "Il me propose de m'aider à acheter une nouvelle voiture sans me faire aucun chiffrage du montant de leur potentielle aide", confie-t-elle. Stellantis a réagi dans un mail, dans lequel le constructeur reconnaît : "Certains clients peuvent constater une dégradation de la courroie de distribution", tout en rappelant que "le respect de l'intervalle d'entretien de l'huile et l'utilisation de l'huile adéquate sont essentiels".