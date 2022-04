Affaire Narumi Kurosaki : Nicolas Zepeda condamné à 28 ans de réclusion

5 décembre 2016, Narumi, étudiante à l'université de Besançon disparaît sans laisser la moindre trace. Trois mois plus tôt, elle avait rompu avec son petit ami rencontré au Japon, Nicolas Zepeda. Jaloux et possessif, ce dernier n'a pas supporté la rupture et est venu exprès du Chili pour retrouver Narumi à Besançon. De nombreux éléments à charge ont rapidement fait de Nicolas le suspect n°1, mais la justice française devra batailler pour obtenir finalement son extradition depuis Chili.