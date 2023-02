Affaire Pierre Palmade : comment va se dérouler son contrôle judiciaire ?

L'humoriste, qui a causé cet accident alors qu'il était sous l'emprise de drogues, va donc être assigné à résidence. Pas à son domicile, mais au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique. Il ne sera pas incarcéré, mais devra respecter les conditions de son contrôle judiciaire, fixées par le juge.

"On peut vous interdire de sortir à certaines heures. La plupart du temps, c'est de 19 heures jusqu'à 8 heures du matin. On peut vous obliger à vous soigner, à ne pas conduire", détaille au micro du 20H la magistrate Évelyne Sire-Marin, dans le reportage en tête de cet article. Si Pierre Palamade ne respectait pas ces conditions, il pourrait alors être incarcéré. Le parquet de Melun, qui avait requis un placement en détention provisoire, a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faire appel de la décision.