VIDÉO - Pierre Palmade reconnaît avoir pris de la 3-MMC et de la cocaïne avant de conduire

Le jour de l'accident, peu avant 19 heures, il quitte son domicile de Cély (Seine-et-Marne) pour aller faire ses courses. Il est accompagné de deux hommes. Alors qu'ils roulent sur la route départementale, leur voiture se déporte et percute de plein fouet celle d'en face. L'humoriste est bloqué dans son véhicule et ses compagnons prennent la fuite. Ils étaient également toujours en garde à vue jeudi soir. Le premier se nomme Mohcine E., c'est un Marocain de 33 ans et il est en situation irrégulière. Il dit s'être endormi dans la voiture avant l'accident. Le deuxième homme, un Français de 34 ans, l'aurait ensuite encouragé à fuir avec lui, disant avoir besoin de récupérer des affaires chez l'humoriste. Sambou G. est connu pour des affaires de stupéfiants.