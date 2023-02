Affaire Pierre Palmade : la législation française contre la drogue au volant est-elle assez sévère ?

L'affaire Pierre Palmade, largement relayée dans les médias, a mis en lumière la problématique de la consommation de stupéfiants au volant. Testé positif à la cocaïne et aux drogues de synthèse, l'humoriste a causé un grave accident de la route, vendredi 10 février en Seine-et-Marne, blessant grièvement un homme et son fils, ainsi qu'une femme enceinte, qui a perdu son bébé. Mis en examen pour homicide involontaire, le comédien a été placé sous contrôle judiciaire et sous surveillance électronique.

Un drame qui est loin d'être isolé en France. Les stupéfiants sont la troisième cause d'accident mortel, derrière la vitesse et l'alcoolémie. Un décès de la route sur cinq implique un conducteur testé positif aux stupéfiants. Au micro du 20H de TF1, d'anciens consommateurs, des victimes, des magistrats et des policiers ont accepté de témoigner, dans le reportage en tête de cet article, pour rendre compte des ravages que peuvent provoquer la consommation de ces produits au volant.