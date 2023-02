VIDÉO - Accident de Pierre Palmade : le profil des deux passagers de l'humoriste se précise

L'humoriste conduisait sous l'emprise de cocaïne et a percuté une voiture frontalement. À son bord, une femme enceinte qui a perdu son bébé. Le conducteur et son fils de six ans étaient encore en réanimation mercredi soir. Par l'entremise de son avocat, la famille meurtrie a souhaité que Pierre Palmade soit traité comme un justiciable ordinaire, malgré sa notoriété.