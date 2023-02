Pierre Palmade mis en examen et placé sous contrôle judiciaire : ce que l'on sait à ce stade de l'enquête

Selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le parquet, le véhicule conduit par Pierre Palmade a percuté vendredi dernier vers 19h une voiture qui venait en face près de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, pour une raison indéterminée. À bord de cette Renault Megane, un Seine-et-Marnais de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans. Le pronostic vital de la femme, enceinte de six mois et demi au moment de l'accident, n'est plus engagé. D'après les déclarations mercredi de son avocat, Me Mourad Battikh, elle est "dévastée". De leur côté, "le conducteur et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave", a précisé le procureur dans un premier communiqué vendredi à midi.