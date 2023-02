VIDÉO - Affaire Palmade : que va-t-il se passer maintenant ?

Alors que parmi les proches des victimes, certains réclament son placement en détention. Me Olivier Descamps, avocat spécialisé en droit routier, est beaucoup plus nuancé. "Sa notoriété joue en sa défaveur. Normalement, sur ce qui n’est qu’aujourd’hui une blessure involontaire, le client au pire sort avec un contrôle judiciaire et une obligation de soins. C’est le service normal d’un délinquant routier ou d’un présumé délinquant routier", affirme-t-il. Et cette mise en examen ne concerne que l’accident dans lequel Pierre Palmade est impliqué.