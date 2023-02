VIDÉO - Quelles conditions de détention pour Pierre Palmade à Fresnes ?

C’est l’un des plus grands établissements pénitentiaires de France, avec plus de 2000 détenus. Mais quelles seront les conditions de détention de Pierre Palmade à Fresnes ? L'humoriste sera incarcéré à l’isolement dans le quartier dit des "vulnérables". Selon l'administration pénitentiaire, il ne s’agit en rien d’un traitement de faveur, mais d’une mise à l’écart pour raison de sécurité. "On sait qu'on peut avoir des phénomènes de racket par exemple. Donc ça permet juste à la personne de pouvoir faire sa détention sans être mise en danger. C'est exactement la même prise en charge qu'une personne lambda", explique, dans la vidéo en tête de cet article, Erwan Saoudi, délégué régional du syndicat FO Justice.