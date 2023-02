VIDÉO - Affaire Pierre Palmade : vers la création d'un délit d'"homicide routier " ?

À la suite de l'accident impliquant l'humoriste Pierre Palmade, qui avait consommé des stupéfiants avant de conduire, le ministre de l'Intérieur a annoncé plancher sur une série de mesures en ciblant spécifiquement l'usage. Il veut notamment augmenter les contrôles routiers, soit un million en 2023 au lieu des 800.000 réalisés l'an dernier. 16% des contrôles de l'usage de stupéfiants au volant s'étaient avérés positifs en 2022, contre 3% des tests d'alcoolémie.

Autre proposition de Gérald Darmanin : que toute personne conduisant sous stupéfiant se voie automatiquement retirer douze points, ce qui revient à un retrait de permis. Aujourd'hui, la perte du permis n'est prononcée qu'en cas de récidive. "Ce que je souhaite faire, c'est la sécurité routière du bon sens. On arrête les retraits de points pour les petits excès de vitesse. En revanche, on prive de permis de conduire ceux qui conduisent sous stupéfiants et sous alcool", a développé le ministre.