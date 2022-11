VIDÉO - Séquestration, racket et trahisons : l'enquête de "Sept à Huit" sur l'affaire Pogba

Tout commence le 19 mars 2021. Quelques jours avant un match avec les Bleus, Paul Pogba est de passage dans sa ville d'origine, Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Il retrouve alors pour une soirée un groupe de copains, parmi lesquels Boubacar, dit 'Boubs' et Mamadou, dit 'Mams', deux amis d'enfance. Il y a aussi Roushdane, une connaissance du quartier. Très vite, la soirée change d'ambiance.

"Ils ont commencé à me parler en me reprochant de les avoir oubliés. Roushdane s’est adressé à moi en me disant qu’il m’avait protégé et que je devais payer", déclarera Paul Pogba aux enquêteurs. La demande se fait plus menaçante encore lorsque deux hommes, cagoulés et armés, arrivent. Présentés par Roushdane comme les "protecteurs" de Paul Pogba, ils appuient la demande d’argent. Ils lui ont demandé "treize millions d'euros", selon les mots de l'international.

Après plusieurs versements, le joueur se décide plus tard à arrêter tout nouveau paiement. À ce stade néanmoins, il ne porte pas plainte. Ces proches, il les connaît depuis l’enfance et, au fil des ans, ils lui rendaient également des services. S'il n'y avait aucun contrat ni fiche de paie, Paul faisait profiter de son train de vie à ses amis, et leur versait régulièrement de l'argent.