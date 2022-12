Affaire Quatennens : réactions très partagées après la condamnation du député pour violences conjugales

Il est arrivé au tribunal aussi discrètement que possible. Adrien Quatennens, qui n’aura donc vu, ni les quelques militants venus le soutenir, ni les féministes venues protester. Adrien Quatennens, condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violence par conjoint, et envoi régulier et malveillant de messages à son épouse, et 2 000 euros de dommages et intérêts.