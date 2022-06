VIDÉO - "Toute la souffrance remonte" : l'émotion de la famille de Sophie Le Tan au premier jour du procès

Sophie Le Tan a disparu le jour de son vingtième anniversaire, le 7 septembre 2018. Elle n'a plus donné aucun signe de vie après s'être rendue à une visite d'appartement à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg. Et pour cause, son corps mutilé sera retrouvé plusieurs mois plus tard. Rapidement, les enquêteurs sont remontés vers Jean-Marc Reiser, déjà condamné pour viols en 2003 et acquitté faute de preuves dans une autre affaire de disparition en 2001. D'importantes traces de sang soigneusement effacées ont été découvertes à son domicile et de l'ADN de la victime sur une scie dans sa cave. Après plus de deux ans de déni et de versions fluctuantes, il a finalement avoué les faits. Il encourt la perpétuité.

Le procès doit durer jusqu'au 5 juillet.