Affaires Fourniret : Monique Olivier promet qu’elle va "faire de son mieux" pour s'exprimer pendant son procès

Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, décédé en 2021, comparaît depuis ce mardi et jusqu'au 15 décembre devant la Cour d'assises des Hauts-de-Seine. Âgée de 75 ans, elle est jugée pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003, et pour complicité dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988, et de Joanna Parrish en 1990.

Il était un peu plus de 10 heures ce mardi quand Monique Olivier, cheveux courts et grisonnants, est arrivée entourée de deux policiers dans le box des accusés. Face à elle, des dizaines de journalistes qui l’ont filmée et prise en photo avant l’ouverture de l’audience après qu’elle a accepté qu’ils le fassent. Monique Olivier, 75 ans, est jugée à partir de ce mardi devant la Cour d’assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin, 9 ans, en 2003, et pour complicité dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de Marie-Angèle Domèce, 18 ans, en 1988 et de Joanna Parrish, 20 ans, en 1990.

"Comptez-vous vous exprimer pendant ce procès ?", lui a demandé le président de la Cour d’assises Didier Safar après qu'elle a décliné son identité. "Je vais faire de mon mieux", a répondu d’une toute petite voix l’accusée, mains croisées dans le dos et debout dans le box.

Un procès jusqu'au 15 décembre

L’audience s’est poursuivie avec l’appel des témoins puis des experts. Un peu avant 11 heures, le président de la Cour d’assises a débuté la lecture du rappel des faits, rappelant notamment les nombreux crimes de l'ancien mari de Monique Olivier, Michel Fourniret. Assise dans le box, l'accusée l'écoutait attentivement en le regardant fixement. Cet après-midi, la cour procèdera à l’interrogatoire de personnalité de l’accusée.

Le procès doit durer jusqu’au 15 décembre. Près de 400 journalistes sont accrédités pour suivre les débats.