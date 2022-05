Affaires non-élucidées : comment travaillent les enquêteurs ?

Combien de cold cases existe-t-il en France ? Parmi les dossiers emblématiques, on peut citer l'affaire Grégory ou la disparition de Marion Wagon. Beaucoup d'autres sont moins connues. Le ministère de la Justice recense officiellement 241 crimes non-élucidés. Mais pour Me Didier Seban, un des avocats les plus reconnus en France en matière de cold case, ce chiffre est sous-évalué.