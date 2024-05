La Sanef a évalué ce lundi entre 500.000 et un million d'euros le montant des dégâts causés par les affrontements entre supporters du PSG et de l'OL. Les faits se sont déroulés à un péage du Pas-de-Calais, samedi, avant la finale de la Coupe de France de foot.

Le péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais) a pu rouvrir dimanche matin, mais 48 heures après les affrontements entre supporters du PSG et de l'OL, c'est l'heure des comptes. Selon la société concessionnaire d'autoroutes Sanef, le montant des dégâts est évalué entre 500.000 et un million d'euros. La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) a par ailleurs indiqué avoir porté plainte après ces heurts, qui ont fait plusieurs dizaines de blessés légers.

Aucun auteur n'a encore été identifié

Une enquête de flagrance a été ouverte pour "destruction aggravée du bien d'autrui par incendie, dégradations en réunion et violences en réunion" mais aucun auteur n'a encore été identifié ce lundi, selon le parquet d'Arras. "Un long travail d'enquête a débuté dès le soir des faits et s'appuiera notamment sur l'exploitation des vidéos et des téléphones cellulaires, sur les informations émanant des clubs sportifs, ainsi que sur les différents témoignages recueillis", a indiqué le procureur Sylvain Barbier Sainte Marie dans un communiqué.

Le chiffrage provisoire des dégâts au niveau de l'aire d'autoroute devra être affiné dans les prochains jours, a indiqué à l'AFP le service communication de la Sanef, prévenant que ces dégâts devraient entraîner des ralentissements. Deux voies de circulation ont été brûlées et l'auvent du péage "fortement endommagé" à la suite de l'incendie d'un car lyonnais, a précisé la société, ajoutant que trois voies supplémentaires avaient également dû être fermées en raison des dégâts sur l'auvent.

Trois autres voies de circulation étaient déjà neutralisées avant cet épisode pour des travaux liés aux Jeux olympiques, de telle sorte que seules huit voies sur 16 restaient accessibles ce lundi, liste-t-elle. Dans un communiqué diffusé dimanche soir, la Sanef indiquait également que des supporters avaient "envahi et vandalisé les locaux du personnel". "Des ralentissements importants sont à prévoir pendant plusieurs semaines, jusqu'à la remise en état complète de l'infrastructure", soulignait l'entreprise.

Samedi 25 mai, un autocar a été calciné, trente supporters et huit policiers légèrement blessés au cours des affrontements qui ont éclaté vers 18h sur ce péage de l'autoroute A1, à une quarantaine de kilomètres du stade de Villeneuve-d'Ascq où s'est déroulée la finale de la Coupe de France.