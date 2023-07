Vague de contestation chez les policiers : quatre questions pour comprendre la situation

Mais cette pratique n'est pas sans effet pour les usagers. Certains commissariats affichent portes closes, tandis que ceux qui restent ouverts refusent souvent d'enregistrer des plaintes, sauf si elles sont particulièrement urgentes. À Marseille, la préfecture de police a même conseillé aux habitants d'aller déposer plainte en dehors de la ville. Il reste toutefois la possibilité de se rendre à la gendarmerie pour le faire ou de remplir une pré-plainte en ligne. En cas d'urgence, les policiers continuent aussi de se rendre sur le terrain : ils ne sortent pas du commissariat, "sauf en cas d'appel au 17, d'appel au secours ou s'il y a vraiment une affaire en cours", assure Jean-Christophe Couvy. "Dans ces cas-là, les policiers font leur métier."

"Il faut espérer que ce mouvement ne dure pas et que nos concitoyens, qui eux sont victimes et ont besoin d'une réponse policière, puissent être accueillis. Pour le moment, les conditions d'accueil ne sont pas encore dégradées. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dure et que les signaux soient forts", estime de son côté David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Pour l'heure, il reste impossible de savoir si le nombre de plaintes en France a baissé depuis le début de la mobilisation, qui pourrait encore se poursuivre plusieurs jours. Le fonctionnaire de la BAC mis en cause a contesté son placement en détention provisoire et son appel sera examiné le 3 août par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.