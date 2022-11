"Ça peut partir au quart de tour" : contrôleur fiscal, un métier à risques

"Au quotidien, on ressent quand même qu’il y a un peu plus d’agressivité", "c'est de plus en plus tendu", confie à l'AFP, sous le couvert d'anonymat, une agente ayant officié dans la vérification fiscale depuis plus de dix ans. Les violences subies par les inspecteurs peuvent être de différents ordres : une personne qui ne répond plus, qui n'est pas présente le jour du contrôle, ou qui "peut être là sans être coopérative ou s’énerver à la moindre information que vous lui donnez", décrit à l'agence l'une de ses collègues, travaillant aux Finances publiques depuis plusieurs décennies. "Ça peut partir au quart de tour."