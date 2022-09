Trafic de drogue : agressées chez elles à Villetaneuse, une mère et sa fille racontent

Blessées, effrayées, elles ont pourtant choisi de témoigner à visage découvert pour dénoncer la violence de leur agression, et partager leur traumatisme. Samedi 24 septembre, dans leur quartier de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), il était un peu plus de 21 heures lorsque trois personnes cagoulées ont frappé à la porte de leur appartement. Quand la mère a ouvert, ils l'ont aspergée de gaz lacrymogène, l'ont jetée au sol, et l'ont poignardée à trois reprises, dans le bras et le fessier. Venue lui porter secours, sa fille mineure a également reçu un coup de couteau.