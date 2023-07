Agression d'un policier en civil devant sa fille : quatre suspects interpellés

Des suspects enfin interpellés. Le 3 juillet dernier, un fonctionnaire de police, affecté à une unité de Seine-Saint-Denis, a été agressé à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) alors qu'il effectuait un déplacement privé, en civil, au volant de son véhicule personnel, accompagné de son enfant de 2 ans.

Rapidement, une altercation a eu lieu avec six occupants d’un autre véhicule au sujet d'un problème de stationnement. Très vite, la situation dégénère et le policier est agressé physiquement cette fois. Retrouvée au sol après cet événement, la victime a "fait l’objet d’une hospitalisation pour observation", a précisé le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, au lendemain des faits.

Depuis, la Sûreté départementale de Seine-et-Marne a mené des investigations et a réussi à identifier six suspects grâce à une fouille minutieuse des témoins et un travail poussé de téléphonie, a appris LCI-TF1 ce mercredi.