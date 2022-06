Agression d'un pompier le 1er mai : l'infirmière condamnée à de la prison ferme

Masque sur le visage, il s'est rendu au procès pour que son agression ne soit pas oubliée. Le membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était là cet après-midi pour entendre les juges condamner celle qui l'a frappée à dix mois de prison ferme et 700 euros d'indemnisation. Pour Me Jérôme Andrei, avocat du soldat du feu, cette peine est juste et méritée.