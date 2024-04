Agression de Samara : l'enquête administrative dédouane l'établissement, la mère "très choquée"

L'enquête administrative lancée par l'Éducation nationale concernant Samara n'a pas relevé de "situation de harcèlement scolaire" à l'encontre de la jeune fille. Samara a été agressée le 2 avril devant son collège de Montpellier par plusieurs élèves. L'agression a été violente au point de la plonger dans le coma.

L'administration dédouane l'établissement de Samara. L'enquête lancée par l'Éducation nationale concernant l'agression début avril à Montpellier de cette adolescente de 13 ans n'a pas relevé de "situation de harcèlement scolaire" à l'encontre de la jeune fille.

"À l'issue de ses investigations, et concernant la prise en charge de Samara le 2 avril, la mission n'a relevé aucun manquement fautif de la part du personnel de l'établissement et ne peut établir objectivement une situation de harcèlement scolaire à l’encontre de Samara", est-il écrit dans une synthèse de l'enquête administrative, publiée par le ministère de l'Éducation.

Les conclusions de ce rapport ont déjà été évoquées en début de journée par la ministre de l'Éducation nationale. "Au vu des éléments qui étaient portés à leur connaissance, les équipes éducatives ont fait ce qu'elles pouvaient faire", a déclaré Nicole Belloubet sur France Inter. "L'enquête administrative n'a pas relevé de négligence", a ajouté la ministre. Avant de préciser : "Il y a eu un suivi de l'élève, elle a été entendue plusieurs fois par les équipes éducatives avant le drame qui s'est produit", a énuméré la ministre. Regrettant "un drame pour nous tous", elle a soutenu l'exclusion pure et simple des élèves incriminés dans l'agression, plusieurs d'entre eux ayant par ailleurs été mis en examen par la justice.

"Une forme de trahison"

"La petite Samara faisait l'objet d'un harcèlement", a de son côté affirmé mardi à l'AFP l'avocat de la mère de l'adolescente, Me Marc Gallix. "Sur les faits, entendre dire qu'il n'y a aucune défaillance de la part du collège, pour la mère de Samara, c'est insupportable", a insisté Me Gallix, en dénonçant une "forme de corporatisme des enseignants".

La mère de la jeune fille est "très choquée" par les propos de Nicole Belloubet, "elle a l'impression que c'est une forme de trahison", a-t-il ajouté, affirmant que Samara n'a pas été entendue dans l'enquête administrative du ministère.

Samara a été agressée le 2 avril devant son collège de Montpellier par plusieurs élèves. L'agression a été violente au point de la plonger dans le coma pendant plus d'une journée. Sa mère a mis en cause le manque de réactivité du collège, provoquant la colère et une grève des enseignants qui se jugeaient par ailleurs insuffisamment soutenus par la ministre.