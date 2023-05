VIDÉO - Petit-neveu de Brigitte Macron : quel est le profil des agresseurs ?

Le plus jeune s'appelle Florian, il a 20 ans et est travailleur handicapé. Il a déjà été condamné pour "agression sexuelle sur mineure" et "dégradations". Le deuxième, Adrien, a 22 ans, il est à la recherche d'un emploi et a déjà été condamné pour des faits de violences.

Le dernier, Yohan, a 35 ans, il est sans emploi et SDF, et lui aussi a déjà été condamné pour violences. La quatrième personne poursuivie est une mineure de 15 ans, elle sera présentée à un juge des enfants.