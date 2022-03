Agressions : les médecins obligés de se protéger

Des agressions de moins en moins déclarées par les praticiens, selon l'ordre des médecins. Ces derniers demandent que la police se déplace directement dans les cabinets. Il faut faciliter les dépôts de plainte et prévenir plutôt que guérir. L'ordre des médecins assure que ces agressions à répétition poussent de plus en plus de praticiens à quitter prématurément leurs cabinets.