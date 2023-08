VIDÉO - Violences contre les élus : des sanctions réellement efficaces ?

Le 7 juillet, la ministre chargée des Collectivités territoriales Dominique Faure a détaillé un plan de cinq millions d'euros pour renforcer la protection des élus, sans toutefois parvenir à convaincre ces derniers, quelques jours après l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Les premières mesures de ce plan avaient déjà été annoncées peu après l'incendie volontaire du domicile du maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), qui a depuis démissionné de ses fonctions.

Dans les tribunaux, certaines avancées sont effectivement bien visibles. C'est notamment le cas à Amiens où la plupart des procureurs sont en lien direct avec les élus pour traiter leurs plaintes le plus rapidement possible : "Juste avant l'été, un élu national a subi des menaces. Dans les 48 heures, l'enquête était faite et la réponse pénale était donnée", explique Jean-Philippe Vicentini, procureur de la république, dans le sujet de TF1.