VIDÉO - Agriculteurs en colère, intrusion à Rungis : 91 personnes interpellées

Pour le ministre de l’Intérieur, le marché de Rungis était une ligne rouge à ne pas franchir. Un groupe d’agriculteurs a pourtant réussi à s'introduire ce mercredi dans des entrepôts du marché de gros où des dégradations ont été commises. 91 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre.

Ils auront donc attendu la fin d'après-midi, ce mercredi, pour mettre leur menace à exécution. Des dizaines d’agriculteurs, dont des membres de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, ont pénétré dans le marché de Rungis, en région parisienne. Les CRS ont bien tenté de bloquer l’entrée, mais plusieurs personnes ont réussi à s’introduire, plus précisément dans une zone de stockage du marché international. Très vite, ils ont été évacués par les forces de l’ordre.

On est complètement dégoûté. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, se mettre la corde et puis voilà. Karine Duc, viticultrice, co-présidente de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne

Au total, 91 personnes ont été interpellées. Les agriculteurs concernés ont laissé éclater leur colère devant les caméras de TF1. "Peu importe l'heure où on sortira, mais après, on va prendre nos tracteurs et sûrement, on va avoir l'ordre de rentrer. Par contre, ils prennent le risque de mettre des gens épuisés dans les tracteurs. Si j'ai un accident, ça sera de leur responsabilité", réagit Serge Bousquet-Cassagne, président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, dans la vidéo en tête de cet article.

"On est complètement dégoûté. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, se mettre la corde et puis voilà. Merci pour l'agriculture française", renchérit la co-présidente Karine Duc, viticultrice. Ces agriculteurs sont arrivés à Rungis sans leurs tracteurs, à bord de voitures et sont ainsi passés inaperçus. Ce mercredi soir, sur un barrage de l’autoroute A1, tout près de l’aéroport de Roissy, plusieurs agriculteurs mobilisés félicitent leurs collègues. "C'est symbolique, ça brasse beaucoup d'alimentaire de la France, mais ils ont eu raison", acquiesce l'un d'eux.

Et pour certains, les interpellations sont injustifiées. "Si on est pacifiste et qu'on se fait interpeller, je ne vois pas pourquoi. Après, s'il y a eu des dégradations, peut-être, mais je ne pense pas. On ne cherche pas la petite bête, on cherche des réponses à nos questions", tranche un autre.

Selon la police, le directeur du marché a décidé de porter plainte. Ces interpellations s'ajoutent au placement en garde à vue, plus tôt dans la journée, de 15 autres personnes, interpellées près de Rungis. Leur garde à vue a été levée mercredi soir après leurs auditions, a indiqué à l'AFP le parquet de Créteil. "Une décision sera prise ultérieurement après examen de la procédure", a ajouté le ministère public.