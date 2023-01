Voiture percutée par un TGV dans l'Ain : les passages à niveau doivent-ils être plus sécurisés ?

Ce n’est pas la première collision qui se produit dans la commune de Péronnas, qui compte 6700 habitants et sept passages à niveau. À quelques kilomètres de là, deux télescopages ont eu lieu sur un autre passage à niveau (précisément, en 2022 et 2021). Pour autant, la maire Hélène Cédileau, interrogée dans le sujet en tête de cet article, n’a pas prévu de travaux pour sécuriser le carrefour : "Sa particularité, c'est qu'il est précédé de virages. Les panneaux signalent l'approche à 100 mètres, puis à 50 mètres", précise-t-elle. Un passage à niveau qui s'avère doté d’une signalisation lumineuse et sonore, et de demi-barrières de chaque côté. "On a rencontré la SNCF qui nous indique, à juste titre, que tout est aux normes et que le surplus de signalisation ne peut pas éviter l'imprudence ou l'accidentologie".