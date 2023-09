VIDÉO - "Air Colis" : ces trafiquants livraient du cannabis et des portables en prison... par drone

Le général Laurent Le Gentil, commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, évoque "une très grosse organisation" et une "très grosse préparation technique des auteurs qui tractent une chaussette dans laquelle on a environ 500 grammes de marchandise, qui valent 400 euros". On pouvait y trouver un téléphone, une scie ou encore des produits stupéfiants.

Surveillant pénitentiaire et délégué syndical FO Justice à la maison d'arrêt de Nantes, William Cozic a pu assister aux premières loges au développement de ce phénomène ces trois dernières années. Et selon lui, les malfaiteurs sont désormais de plus en plus professionnalisés. "Les détenus sont passés à des livraisons par drone où il y a 100% de réussite, pratiquement (...). C'est toujours inquiétant", explique-t-il, avant d'admettre que l'administration "a toujours un wagon de retard". "On est totalement impuissant", constate William Cozic.