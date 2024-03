"C'est une angoisse" : les pharmacies face au fléau des cambriolages

Les pharmacies sont de plus en plus nombreuses à être victimes de cambriolages. Des vols de médicaments, de cosmétiques, mais aussi tout simplement d'argent.

Le vol est commis sans effraction, au milieu des clients, filmé par une caméra de surveillance. Pendant plusieurs minutes, un individu dévalise plus de 2000 euros de produits cosmétiques. Ce sont des vols dans les pharmacies en plein jour, ou la nuit durant les horaires de fermeture. "Ils forcent le volet, parce qu'il y a des blocages électroniques. Après, ils forcent la porte, et c'est facile", témoigne Emmanuel Alcaïdé, pharmacien. "Je ne vois pas pourquoi s'attaquer à nous. On est là pour rendre service aux gens... Et puis il y a la médiocrité du vol. J'ai plus de dégâts sur ma porte automatique que sur le préjudice du vol en lui-même", se désole le professionnel.

C'est une angoisse supplémentaire, surtout quand on est de garde, seule dans la pharmacie le soir Une pharmacienne de Dunkerque

Cette fois, le voleur n'était pas en quête de médicaments, mais d'argent liquide. Il a dérobé les 140 euros de la caisse. Une enquête a été confiée à la police de Dunkerque (Nord), car les quatre pharmacies du quartier sont victimes de ces vols à répétition. Le mois dernier, il y a eu deux autres cambriolages chez Justine Lepoutre. "C'est une angoisse supplémentaire, surtout quand on est de garde, seule dans la pharmacie le soir. C'est qui est gênant, plus que le préjudice financier et matériel que l'on a subi", explique la professionnelle au micro de TF1.

Des cambriolages qui ont un coût : celui du temps supplémentaire pour porter plainte, réaliser des démarches auprès des assurances et pour renforcer le dispositif de sécurité. Ici, une nouvelle caméra, une alarme et bientôt, un volet métallique plus solide. "On en a pour plusieurs centaines d'euros, et le volet coûte jusqu'à 3000 euros", ajoute Justine Lepoutre. Pour plus de tranquillité, certaines pharmacies vont jusqu'à installer des antivols sur leurs produits ou embaucher des vigiles.