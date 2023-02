Alcool et drogue au volant : comment le gouvernement envisage de durcir les sanctions

Mais le plus important, pour un avocat, est d'appliquer la loi. "Comment explique-t-on que lorsque la loi actuellement prévoit le maximum qu'on peut envisager en matière de délit, c'est-à-dire dix ans d'emprisonnement quand on a deux circonstances aggravantes qui suivent un décès sur la route, comment explique-t-on qu'on arrive rarement au tiers de peines prononcées ?", se questionne maître Julé-Parade.

Aux côtés des victimes qu'elle accompagne en justice, Maud Escriva, déléguée générale de l'association "Victimes et avenir", fait le même constat. "Dès lors qu'il n'y a pas cette intention de tuer, les peines restent minimes", explique-t-elle. C'est pour cela qu'elle plaide depuis cinq ans pour cet homicide routier et cette proposition de loi pour que cela ne soit plus considéré comme un accident involontaire. "C'est de la délinquance routière. La drogue, l'alcool, les grands excès de vitesse", ajoute-t-elle.

Autant de conduites dangereuses qui multiplient par deux le risque d'être responsable d'un accident mortel.